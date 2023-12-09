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Джей Джей Редик – Стивену Эй Смиту: «Если Баркли захочет этого, то легко надерет тебе задницу»

Джей Джей Редик – Стивену Эй Смиту: «Если Баркли захочет этого, то легко надерет тебе задницу»

Бывший игрок НБА Джей Джей Редик во время эфира утреннего шоу на ESPN предупредил телеведущего Стивена Эй Смита, что ему лучше не связываться с легендой НБА Чарльзом Баркли.

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