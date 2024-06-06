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Аргументы и Факты

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Президент Сальвадора заявил, что Россию невозможно разрушить санкциями

Президент Сальвадора заявил, что Россию невозможно разрушить санкциями

Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что невозможно разрушить Россию, вводя против нее санкции.В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону (опубликовано на странице Карлсона в X*) он отметил, что, если ввести санкции против Испании, будет разрушена ее экономика.

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