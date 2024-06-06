Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что невозможно разрушить Россию, вводя против нее санкции.В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону (опубликовано на странице Карлсона в X*) он отметил, что, если ввести санкции против Испании, будет разрушена ее экономика.