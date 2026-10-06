Ростех
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Ростех

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Ростех создал инновационную карбоновую стопу для более комфортной ходьбы на протезе

Ростех создал инновационную карбоновую стопу для более комфортной ходьбы на протезе

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех разработал карбоновую стопу для протезов нижних конечностей.

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