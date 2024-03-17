«Сомнений нет»: в США неожиданно высказались об Украине

Анастасия Гончарова

Наш самый лучший Президент в мире обыграл всех этих педиков и козлов и эффективно и красиво напялил на баааальшууую каркалыгу!!!!Браво!!!👍😀🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺