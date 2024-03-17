Русская весна
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Русская весна

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«Сомнений нет»: в США неожиданно высказались об Украине

«Сомнений нет»: в США неожиданно высказались об Украине

Никакая новая стратегия Запада не спасет Украину от неизбежного поражения, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью норвежскому политологу Гленну Дисену.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
Наш самый лучший  Президент в мире обыграл всех этих педиков и козлов и  эффективно и красиво  напялил на баааальшууую каркалыгу!!!!Браво!!!👍😀🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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20 час.
Катерина
Нормальный  у  нас   Президент.  Но  зачем  же  лоб  расшибать?:)
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17 час.

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