Никакая новая стратегия Запада не спасет Украину от неизбежного поражения, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью норвежскому политологу Гленну Дисену.
«Сомнений нет»: в США неожиданно высказались об Украине
Комментарии
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Анастасия Гончарова
Наш самый лучший Президент в мире обыграл всех этих педиков и козлов и эффективно и красиво напялил на баааальшууую каркалыгу!!!!Браво!!!👍😀🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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20 час.
Катерина
Нормальный у нас Президент. Но зачем же лоб расшибать?:)
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17 час.
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