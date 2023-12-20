Призовой фонд —более 1 миллиона рублей: В “Мире кораблей” стартовал масштабн...

Призовой фонд —более 1 миллиона рублей: В “Мире кораблей” стартовал масштабный новогодний конкурсВ период с 15 декабря по 8 января любой желающий — даже новичок “Мира кораблей” — может стать участником активностей “Флот подарков” и “Подарки под шубой” и выиграть ценные призы.