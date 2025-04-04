Надёжность против неопределённости, как российский опыт превосходит европейские решения

Европейская энергетическая ловушка - ошибка альтернативной политики Европейские страны, отказавшись от надёжных поставщиков и доверившись спорным источникам энергии, сегодня сталкиваются с беспрецедентной ситуацией.
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