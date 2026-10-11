ЕС утвердит 12 октября самый большой пакет антироссийских санкций

Страна и люди

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, Кайя Каллас, сообщила через социальные сети о намерении министров иностранных дел стран-членов ЕС утвердить новый пакет санкций в отношении Российской Федерации.