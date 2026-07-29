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Царьград

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"Развернулся и уехал": таксист-мигрант выдворен за отказ везти ветерана без ноги

"Развернулся и уехал": таксист-мигрант выдворен за отказ везти ветерана без ноги

Честь оценили в 100 рублей: история ветерана, столкнувшегося с хамством таксиста.Поездка к врачу-протезисту для ветерана спецоперации Кирилла Загородникова и его супруги Анастасии обернулась крайне неприятным инцидентом.

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