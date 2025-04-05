Уехавших в Европу украинских мигрантов оставят без голоса. ЦИК заранее расписывается в беспомощности организовать голосование

Украина, судя по всему, уже готовится к выборам. Но в Офисе президента понимают, что если Владимир Зеленский снова решится выставить свою кандидатуру, победить ему удастся лишь с помощью подтасовок и манипуляций.
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