Гастроэнтеролог назвала безопасные для печени дозы алкоголя

Врач подчеркнула, что три-четыре дня в неделю человек должен оставлять без употребления спиртного Врач-гастроэнтеролог сети «Клиника Фомина» Татьяна Заможняя в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие дозы алкоголя можно считать условно безопасными для здоровья печени.