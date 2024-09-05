Организаторов ксенонотерапии обвинили в создании преступного сообщества

В Одинцовском суде слушается уголовное дело о создании организованного преступного сообщества в отношении учредителей и сотрудников наркологической клиники, от услуг которой во время ксенонотерапии умер бизнесмен Тимур Клиновский, узнали «Известия».
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