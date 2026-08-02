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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лютова о подготовке к финалу в Мемфисе: «По дороге домой я обычно устраиваю в машине караоке с командой – это помогает психологически»

16-летняя Кристина Лютова прокомментировала предстоящий финал турнира WTA 250 в Мемфисе. На дебютном турнире она сыграет за титул с Дарьей Видмановой.

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