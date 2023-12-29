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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лукоянов после 1:4 от «Металлурга»: «Мне стыдно перед болельщиками «Ак Барса». Они приходят увидеть праздник, а не такую игру»

Казанский клуб уступил «Металлургу» (1:4) в домашнем матче в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.  – Проблема та же, сложно подводить итоги матча.

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