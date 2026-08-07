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Экс-игрок НХЛ Мерли о новом контракте Койвунена: «Хоккей стал другим. Ему дали 4 млн в год после 7 очков в сезоне. Я 20 лет назад получил двусторонку после 6»

Бывший игрок клубов НХЛ и КХЛ Мэтт Мерли высказался о новом контракте Вилле Койвунена с «Питтсбургом».

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