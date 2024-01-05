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Чизкейк с черникой: лучший рецепт с духовкой и без

Чизкейк с черникой: лучший рецепт с духовкой и без

Рецепт запеченного черничного чизкейка В данном случае в качестве основы начинки используется сливочный сыр, но он смешивается со сливками и сгущенным молоком, поэтому в результате получится вкусный и нежный десерт.

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