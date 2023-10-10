В Финляндии захотели облегчить конфискацию недвижимости россиян

АНГЕЛ АНГЕЛ

И что дальше ну изымите, а кто его содержать будет? Что экономика процветает, нет других проблем, сами себе добровольно хомут повесить еще хотите? Пошевелите серым веществом, если конечно оно еще осталось в головах, прежде чем принимать такие решения... Политики приходят и уходят, а вот сохранить добрососедские отношения ой как трудно будет потом восстановить...