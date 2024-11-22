Праздничные лекции, мастер-классы и выставки пройдут в Москве в День матери

Медицинская помощь для детей в столице постоянно совершенствуются Как рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, столица считается идеальным городом для воспитания детей, количество многодетных матерей ежегодно увеличивается.
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