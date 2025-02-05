Россия представила проект мировой информационной безопасности

Россия представила в ООН проект по концепции мировой информационной безопасности. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов в ходе выступления на «Инфофорум-2025», передает РИА Новости.
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