Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 531 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий
    Сплошная чехарда, а в итоге и безотвественность. Борисов два года назад был назначен на должность. Он что, не знал на...Главу «Роскосмоса...
  • Walery
    Вежливый В. Путин только припугнул эту Меркель собакой... а вообще то на меркель хорошо бы всех собак спускать...Меркель заявила о...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    То ли Анна, то ли Лена неизменна в своём репертуареВ МВД Германии не...

Россия представила проект мировой информационной безопасности

Россия представила проект мировой информационной безопасности

Россия представила в ООН проект по концепции мировой информационной безопасности. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов в ходе выступления на «Инфофорум-2025», передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх