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В Татарстане задержали иностранного гражданина, находившегося в международном розыске

Гражданин Перу, чтобы избежать наказание за совершение тяжкого преступления, приехал в Россию. Сотрудники отдела НЦБ Интерпола МВД по Республике Татарстан выявили факт прибытия на территорию Российской Федерации через международный аэропорт «Казань» жителя г.

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