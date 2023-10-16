В Татарстане задержали иностранного гражданина, находившегося в международном розыске

Гражданин Перу, чтобы избежать наказание за совершение тяжкого преступления, приехал в Россию. Сотрудники отдела НЦБ Интерпола МВД по Республике Татарстан выявили факт прибытия на территорию Российской Федерации через международный аэропорт «Казань» жителя г.