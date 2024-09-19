В Минске состоялось заседание Координационного совета по вопросам ПВО

В Минске 18 сентября 2024 года состоялось 59-е заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) при Совете министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ).
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