🏥 На капремонт поликлиники в Судаке выделили более 1 млрд рублей Работы ведутся постепенно в отделениях узкопрофильных специалистов, при этом процесс приема пациентов не прерывается.
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🏥 На капремонт поликлиники в Судаке выделили более 1 млрд рублей Работы ведутся постепенно в отделениях узкопрофильных специалистов, при этом процесс приема пациентов не прерывается.