Лесничие Подмосковья поделились опытом с коллегами на международном слете

Международный слет «Друзья заповедных островов» и полуфинал проекта «Экософия» прошли в Калуге. На мероприятии состоялся мастер-класс по изучению состояния деревьев при помощи метода дендрохронологии, которые провели эксперты из Подмосковья.
Международный слет «Друзья заповедных островов» и полуфинал проекта «Экософия» прошли в Калуге. На мероприятии состоялся мастер-класс по изучению состояния деревьев при помощи метода дендрохронологии, которые провели эксперты из Подмосковья.
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