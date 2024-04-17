В английском таблоиде The Sun вышел материал, который утверждает, что к середине уже этого лета Крымский мост якобы будет уничтожен.
The Sun: молниеносный удар по путинскому монстру
Комментарии
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Андрей
надо готовить разрушение тоннеля под Ла-Маншем , как минимум.
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15 час.
ШКИПЕР
ВСЕ мосты в Уро рейхе и туннели в Карпатах, по которым идет вооружение из ЕС , также порт в Одессе уничтожить.
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13 час.
alik3456 Джексон
Зачем тоннель , просто сравнять англию с уровнем моря. А зеленского подвесить за яйца на стене Плача...
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12 час.
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