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На этом фото можно увидеть, как рождаются звезды: 570-мегапиксельная камера Dark Energy Camera запечатлела темную туманность Circinus West

На этом фото можно увидеть, как рождаются звезды: 570-мегапиксельная камера Dark Energy Camera запечатлела темную туманность Circinus West

Темная туманность Circinus West, расположенная в 2500 световых годах от Земли в созвездии Циркуль, предстала во всей своей красе на новом снимке, полученном 570-мегапиксельной камерой Dark Energy Camera (DECam).

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