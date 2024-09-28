Джамал Кроуфорд о «Клипперс» Пола и Гриффина: «Одна из лучших команд, которая не стала чемпионом»

«Мы были одной из лучших команд, которая не стала чемпионом. У нас был такой сильный состав. Мы были вторыми по количеству побед за пятилетний период, уступив, может быть, «Сперс» или «Уорриорз».
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