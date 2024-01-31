Российские штурмовики вдвоем захватили два опорных пункта, уничтожив отряд ВСУ

В ДНР двое российских штурмовиков уничтожили отряд ВСУ и захватили два укрепленных опорных пункта. В одном из них долгое время сидел пулеметчик, который не давал нашим подразделениям перемещаться на передовой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии