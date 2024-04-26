На фоне очередного сюрприза от BTS АРМИ решили, что мемберы обманывают нас: «Они на самом деле никогда не уходили»

Не проходит и дня, чтобы мы не получали новых новостей от мемберов BTS. Несмотря на то, что каждый из участников уже довольно давно находится в стенах армейских казарм, поклонники по всему миру не остаются без их творчества.
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