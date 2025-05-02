Пакистанцы превращают грузовики в произведения искусства

Грузовики с грохотом мчатся по пыльным дорогам Пакистана и по оживлённым городским улицам, словно раскатывающиеся полотна, наполненные красками и поэзией, превращая тяжёлый транспорт в передвижные шедевры и открывая окно в народную культуру страны.
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