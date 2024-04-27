Mercedes-Benz представила электрический вариант внедорожника Geländewagen

Дизайн соответствует классическому G-Klasse с его квадратной формой и угловатыми очертаниями. Однако теперь вместо бензинового двигателя внедорожник оснащен аккумуляторной батареей на 116 кВт·ч, которая позволяет проехать до 473 километров по циклу WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), международного испытания, которое оценивает уровней выбросов загрязняющих веществ, расхода топлива и дальности действия электромобилей.