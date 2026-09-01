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Царьград

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Telegram-канал SHOT сообщил о штрафе фермеру из-за упавшего БПЛА

Telegram-канал SHOT сообщил о штрафе фермеру из-за упавшего БПЛА

Фермер из Ростовской области оштрафован на 60 тыс. руб. после падения беспилотника на его поле и последующего возгорания.

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