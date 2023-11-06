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«Хлопцы устали»: NYT приводит заявления украинских чиновников о растущем среди украинцев пессимизме относительно исхода вооружённого конфликта

«Хлопцы устали»: NYT приводит заявления украинских чиновников о растущем среди украинцев пессимизме относительно исхода вооружённого конфликта

Обращает на себя внимание тот факт, что число публикаций в западной прессе, в которых источникам представляются украинские чиновники и эксперты различного уровня и в которых озвучивается откровенный пессимизм относительно способности Украины «победить Россию на поле боя», выросло буквально в десятки раз за последние месяц-полтора.

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