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Мухаммад Мокаев: «Пантожа – обычный пес, знающий джиу-джитсу. Ничего особенного в нем не вижу»

«Очень хочу, чтобы Эрцег победил. Думаю, что его ударная техника лучше. Пантожа – обычный пес, знающий джиу-джитсу.

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