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Царьград

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Военный историк Хеннингер предрёк партизанскую активность в Европе

Военный историк Хеннингер предрёк партизанскую активность в Европе

Военный историк Лоран Хеннингер выразил опасения на TVL о возможной активизации партизан и террористов из Украины в Европе после конфликта.

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