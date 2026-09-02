Военный историк Хеннингер предрёк партизанскую активность в Европе

Военный историк Лоран Хеннингер выразил опасения на TVL о возможной активизации партизан и террористов из Украины в Европе после конфликта.
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Свежие комментарии
- Мосты вдребезги. ...
- Кто тащит предате...
- Кто тащит предате...
Тоесть там есть люди которые думают о будущем.А ведь им сразу было гоаорено что так и будет.