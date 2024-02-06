WP: Минюст США опубликует отчет о секретных документах, найденных в доме Байдена

Министерство юстиции США готовится опубликовать в ближайшие дни отчет специального прокурора Роберта Хера о ненадлежащем обращении президента США Джо Байдена и его помощников с секретными документами в период нахождения Байдена на посту вице-президента .
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