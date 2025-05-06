В России предложили ввести сокращенный рабочий день для матерей и отцов-одиночек

Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от ЛДПР, выступил с законодательной инициативой о введении «семейных часов» — сокращенного на два часа рабочего дня один раз в неделю для матерей и отцов-одиночек, воспитывающих детей до 18 лет.