В Няндоме открылась фотовыставка о жизни новых регионов России

В молодежном центре Няндомы представлена фотовыставка Максима Звягинцева, фотографа, медиаволонтера и участника гуманитарных миссий в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также в Херсонскую и Запорожскую области.
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