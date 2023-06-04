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Названы антитуристические направления Европы на лето 2023 В ряде популярных в Европе стран вводятся ограничительные меры, чтобы сдержать чрезмерный поток туристов, досаждающих местным жителям шумом по ночам или проблемами с передвижением по улицам.