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Регионы России

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Литва исключила Ломоносова и Державина из школьных программ на русском языке

Литва исключила Ломоносова и Державина из школьных программ на русском языке

Изменения касаются программы по родному языку и литературе для девятого класса, предназначенной для русского национального меньшинства, и вступают в силу с нового учебного года.

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