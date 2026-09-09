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«Реал» обыграл «Интер» в первом матче общего этапа Лиги чемпионов

«Реал» обыграл «Интер» в первом матче общего этапа Лиги чемпионов

Испанский футбольный клуб «Реал» со счетом 2:1 обыграл итальянский «Интер» в первом матче общего этапа Лиги чемпионов.

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