«Реал» обыграл «Интер» в первом матче общего этапа Лиги чемпионов

Испанский футбольный клуб «Реал» со счетом 2:1 обыграл итальянский «Интер» в первом матче общего этапа Лиги чемпионов.
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