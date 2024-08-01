Можно ли оплатить маткапиталом студенческое общежитие во время обучения ребёнка? 🎓 Да, потратить маткапитал можно на оплату проживания ребёнка в общежитии при вузе или колледже.
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Можно ли оплатить маткапиталом студенческое общежитие во время обучения ребёнка? 🎓 Да, потратить маткапитал можно на оплату проживания ребёнка в общежитии при вузе или колледже.