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Появились новые подробности в деле о даче взятки генералу Кузнецову предпринимателем из Краснодара

Появились новые подробности в деле о даче взятки генералу Кузнецову предпринимателем из Краснодара

Появились новые подробности в деле о даче взятки генералу Кузнецову предпринимателем из КраснодараАдвокат краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна, обвиняемого в даче взятки главному кадровику Минобороны России Юрию Кузнецову, Артем Раевский заявил, что его подзащитный получил 36,5 миллионов рублей на строительство дома и приобретения земельного участка от супруги генерала.

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