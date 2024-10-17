Появились новые подробности в деле о даче взятки генералу Кузнецову предпринимателем из Краснодара

Появились новые подробности в деле о даче взятки генералу Кузнецову предпринимателем из КраснодараАдвокат краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна, обвиняемого в даче взятки главному кадровику Минобороны России Юрию Кузнецову, Артем Раевский заявил, что его подзащитный получил 36,5 миллионов рублей на строительство дома и приобретения земельного участка от супруги генерала.