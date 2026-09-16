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Афикамтен улучшил состояние пациентов с необструктивной кардиомиопатией

Афикамтен улучшил состояние пациентов с необструктивной кардиомиопатией

Экспериментальный препарат афикамтен улучшил самочувствие, переносимость физических нагрузок и показатели сердечной недостаточности у пациентов с симптоматической необструктивной гипертрофической кардиомиопатией.

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