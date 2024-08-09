Дорогие жители Новоаннинского, Киквидзенского, Еланского районов! 14 августа в г. Новоаннинский пройдет патриотическая акция Волгоградской областной организации ветеранов «Сталинград - Родина Победы».
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Дорогие жители Новоаннинского, Киквидзенского, Еланского районов! 14 августа в г. Новоаннинский пройдет патриотическая акция Волгоградской областной организации ветеранов «Сталинград - Родина Победы».