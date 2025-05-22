Губернатор Миляев: в крышу многоквартирного дома в Туле врезался беспилотник ВСУ

В Тульской области дежурные средства ПВО отразили массированный налёт украинских беспилотников. Один из дронов врезался в крышу многоквартирного дома в Туле, сообщил 22 мая губернатор региона Дмитрий Миляев.
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