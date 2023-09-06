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"Ъ": СК установил личность офицера ВСУ, организовавшего налеты БПЛА на аэродромы

"Ъ": СК установил личность офицера ВСУ, организовавшего налеты БПЛА на аэродромы

Следственные органы установили личность украинского офицера, который был организатором налетов беспилотников на объекты в России, им оказался командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергей Бурденюк.

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