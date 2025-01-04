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Терещенко о возможном отъезде Демидова в НХЛ: «Он готов. Иван – нестандартный, техничный и быстрый игрок. Понимает, что от него хотят»

Форварда задрафтовал «Монреаль» на драфте-2024. Срок соглашения игрока со СКА рассчитан до 31 мая 2025 года.

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