Филипп Киркоров собрался побить рекорд по переодеванию

Певец Филипп Киркоров будет вести премию «Золотой граммофон». Артист присоединился в качестве соведущего к 28-й церемонии вручения премии «Золотой граммофон», которая будет проходить в столичном «Крокус Сити Холле» в среду, 29 ноября.
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