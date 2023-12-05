Певец Костюшкин унизил Филиппа Киркорова на «Песне года»

Стас Костюшкин оказался в центре внимания на главном гала-концерте года в России «Песни года». Бывший участник группы «Чай вдвоём» решил немного поиздеваться над своим коллегой по сцене, поп-королем Филиппом Киркоровым.
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