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Певец Костюшкин унизил Филиппа Киркорова на «Песне года»

Певец Костюшкин унизил Филиппа Киркорова на «Песне года»

Стас Костюшкин оказался в центре внимания на главном гала-концерте года в России «Песни года». Бывший участник группы «Чай вдвоём» решил немного поиздеваться над своим коллегой по сцене, поп-королем Филиппом Киркоровым.

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