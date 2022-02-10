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Тренин забросил 11-ю шайбу в сезоне. Он не забивал 6 матчей

Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин забросил шайбу в игре чемпионата НХЛ с «Далласом» (3:4). Россиянин прервал 6-матчевую безголевую серию, набрав 16-е (11+5) очко в сезоне.

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