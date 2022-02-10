Тренин забросил 11-ю шайбу в сезоне. Он не забивал 6 матчей

Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин забросил шайбу в игре чемпионата НХЛ с «Далласом» (3:4). Россиянин прервал 6-матчевую безголевую серию, набрав 16-е (11+5) очко в сезоне.
Популярные статьи
- Пангерей, Халматов, Масудов вызваны в сборную Казахстана до 19 лет на матчи против Армении
- Загитова и Медведева пришли на матч сборной России по хоккею против Швейцарии
- «Скорее это прощание, чем возвращение». Дель Потро может завершить карьеру после турниров в Южной Америке. Он заплакал на пресс-конференции
Свежие комментарии