На Украине горят военные склады, поражённые дронами ВС РФ Российские ударные беспилотники «Герань» успешно атакуют цели на украинской территории.
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На Украине горят военные склады, поражённые дронами ВС РФ Российские ударные беспилотники «Герань» успешно атакуют цели на украинской территории.
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